Nu o dată, am fost apostrofați sau ne-am certat, la rândul nostru, copiii din cauza notelor de la școală. Însă, mare atenție, notele de la şcoală nu sunt cei mai buni indicatori ai potenţialului pe care îl are un elev, așa că este contraindicat să emitem pretenții legate de niște calificative absurde. În plus, nota 10 nu garantează succesul pe care-l va avea mai târziu un elev!

Psihologul Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei publice drept “Antrenorul Minţii”, afirmă că este demonstrat ştiinţific că nota 10 nu scoate în evidenţă genialitatea unui elev, ci pur şi simplu arată gradul ridicat de adeziunea la un set de cunoştinţe... citeste mai mult

