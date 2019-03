Riscul de cancer poate creste atunci cand dormi cu acest obiect pe perna sau in pat, avertizeaza expertii in sanatate.

Potrivit Departamentului de Sanatate Publica din California, atunci cand dormi cu acest dispozitiv in apropierea ta creste riscul de cancer pe creier.

Telefoanele mobile, caci despre ele este vorba, emit anumite frecvente radio despre care oamenii de stiinta cred ca maresc riscul de cancer pe creier, tumori pe nervul acustic si glandele salivare.

Totodata, frecventele radio au fost asociate cu reducerea productiei de sperma precum si a mobilitatii spermatozoizilor.

Cercetatorii nu au dezvaluit, inca, toate efectele negative pe care folosirea... citeste mai mult