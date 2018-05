De mult timp s-a presupus ca unii compusi de aluminiu folositi in multe deodorante antiperspirante pot fi o cauza a cancerului. Dar, un nou studiu elvetian confirma ca acest lucru poate sa fie adevarat, aratand faptul ca clorura de aluminiu, un aditiv comun in deodorantul antiperspirant, care blocheaza umezeala, exercita un efect de tip estrogen, care promoveaza in mod direct cresterea si raspandirea celulelor cancerului de san.

Aceasta cercetare revolutionara, al Universitatii din Geneva, a urmarit rolul pe care il poate avea clorura de aluminiu in blocarea temporara a glandelor sudoripare