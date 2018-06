Medicul Rubin Munteanu a fost invitatul Mirelei Voicu în emisiunea „Voi cu Voicu”. Specialistul susține că nu trebuie să mâncăm pe fugă pentru că acest lucru ne creează frustrări.

„Important este cum mâncăm. Actualimente ca o notă generală mâncăm prea repede, prea mult, haotic, dezordonat, nerespectând regulile elementare ale mesei. Iar regulile sunt cunoscute de toată lumea, din păcate ignorate de prea mulți. (...) Dacă am respecta aceste reguli am mânca mai puțin. Și am fi și mai satisfăcuți cu cât mâncăm. Mâncând repede nu... citeste mai mult