Un politist din Brasov a fost retinut dupa ce si-a batut fosta iubita in fata copilului in varsta de doi ani Politistii din Brasov l-au retinut pentru 24 de ore pe un coleg de-al lor, dupa ce si-a agresat fosta iubita si a incercat sa o violeze, in...

9am, 5 Ianuarie 2018