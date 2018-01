Valabil de la : 06-01-2018 ora 8:10 până la : 06-01-2018 ora 11:00

In zona : Județul Hunedoara: Aninoasa, Lupeni, Petrila, Petroșani, Vulcan, Bănița, Baru, Pui;

Județul Caraș-Severin: Băile Herculane, Bănia, Bozovici, Cornea, Cornereva, Dalboșeț, Eftimie Murgu, Iablanița, Lăpușnicel, Lăpușnicu Mare, Mehadia, Prigor, Șopotu Nou, Topleț;

Se vor semnala : ceață care determină reducea vizibilității local sub 200m, izolat sub 100 m.

Valabil de la : 06-01-2018 ora 8:00 până la : 06-01-2018 ora 11:00

In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Turda, Aiton,... citeste mai mult

azi, 08:53 in Social, Vizualizari: 33 , Sursa: Realitatea in