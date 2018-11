Avertisment de la medici! Te doare spatele? Nu mai face asta!

Durerea lombara, indiferent de cauza sa, afecteaza mobilitatea pacientului. De aceea, de multe ori, in timpul unei crize de dureri lombare, repausul la pat este prima metoda folosita pentru ameliorarea durerii.

Insa specialistii sunt de parere ca statul in pat nu face altceva decat sa agraveze durerile lombare. Pe de alta parte insa, exercitiile si miscarea fizica sunt cele care pot ameliora durerea de spate. Sportul nu trebuie neglijat, in ciuda mobilitatii reduse, daca ne dorim sa scapam rapid de durerile de spate.

