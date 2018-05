Want create site? With Free visual composer you can do it easy. Elevii cu rezultate excepţionale la învăţătură, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Jegălia, au fost premiaţi, de către primăria comunei, cu biciclete, tablete, ceasuri smartwatch, căşti...

Observator de Calarasi, 21 Iunie 2017