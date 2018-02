Avertisment: Aveti grija ce lapte consumati!

Consumul de lapte nefiert amplifica de 150 de ori riscul de a contracta o bacterie care ataca tractul gastro-intestinal comparativ cu laptele pasteurizat.



Expertii americani din domeniul controlului si prevenirii maladiilor au constatat ca laptele proaspat faciliteaza propagarea infectiilor rezistente la antibiotice. Astfel, in 2016, in statul Colorado s-au inregistrat 12 cazuri de infectie cu bacteria Campylobacter jejuni, care afecteaza tubul digestiv cu consecinte secundare asupra altor organe, scrie Ars Technica.

