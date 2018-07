Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, deţine şase apartamente, şase maşini de colecţie şi are deschise mai multe conturi la diverse bănci. El are terenuri, case, bani în conturi, dar şi datorii din campania din 2014. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, are proprietăţi imobiliare în Turnu Măgurele, un BMW X5 pe care i l-au donat rudele, dar şi bani în conturi.

Deputatul PSD Florin Iordache deţine două aparamente şi un autoturism, dar nu are datorii şi nu a oferit împrumuturi. Deputatul PSD Eugen Nicolicea şi soţia sa au proprietăţi imobiliare în Bucureşti, maşini şi o barcă cu motor.