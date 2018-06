Dl Dan Manu, preşedintele Consiliului Judeţean, a depus la instituţia pe care o conduce noua declaraţie de avere, conform legii (aferentă anului 2017).

Conform documentului, familia Manu deţine terenuri în Ştefăneşti, Călineşti (Argeş), Tărtăşeşti (Dâmboviţa), dintre care un teren de 11.000 mp este moştenire la Călineşti, în anul în curs.

Familia Manu mai are o casă de locuit la Ştefăneşti (300 mp) şi o casă la Tărtăşeşti (200 mp). Preşedintele CJ conduce o Toyota Rav 4 cumpărată în anul 2005 (Călin Popescu-Tăriceanu i-ar spune rablă, dar noi ştim că nu e aşa – n.r.), nu are datorii, şi are deschise la bănci două conturi: unul de 64.843 lei, altul de 3.741 lei.