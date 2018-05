Unul dintre cei mai emblematici căpitani din istoria lui Liverpool, Steven Gerrard, şi-a dat acordul pentru a prelua Rangers, conform The Sun. Fostul mijlocaş, care după retragere a antrenat grupe de juniori din cadrul academiei lui Liverpool, va semna un contract pe trei ani. Anunţul oficial urmează să fie făcut în cursul zilei de vineri.

Gerrard a vorbit şi în direct la TV despre negocierile cu Rangers, în urma cu câteva zile. "Da, zvonurile sunt adevărate. Am avut câteva discuţii preliminare".

Steven Gerrard 'agrees three-year deal' to become new Rangers boss https://t.co/BJ6DJGIprO pic.twitter.com/77SfLBNlC4

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 4 mai 2018... citeste mai mult