Un tânăr clujean a realizat un site pe care promovează cele mai frumoase zone din țară. “Aventură în România” se numește acestă pagina creată de Cristian Bărăian in urmă cu un an și jumătate, în care ne prezintă și ne arată prin fotografii și filmulețe locurile pe care le-a văzut, titrează Radio Cluj.

Și asta nu e tot. Cristi Bărăian mai are o mare pasiune: reptilele, pe care le crește ca și animale de companie.

NapocaNews

