Avem un nou Cod administrativ: Pensii speciale si alte beneficii pentru alesi Camera Deputatilor, in calitate de for decizinal, a adoptat luni, proiectul de lege privind Codul administrativ. Proiectul a primit 175 de voturi pentru, 33 impotriva si 15 abtineri.

Codul administrativ adoptat luni de parlamentari aduce o serie de beneficii alesilor locali, dar si minoritatilor. Cele mai importante prevederi care vor intra in curand in vigoare se refera la pensiile speciale ale politicienilor din administratia publica locala, dar si la eliminarea pragului de 20% pentru folosirea... citeste mai mult