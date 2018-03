Apicultorii români se plâng că întâmpină probleme cu vânzarea mierii din cauza importurilor provenite din afara spaţiului comunitar la preţuri reduse, în timp ce vremea ploioasă prognozată pentru această primăvară ar putea afecta producţia de miere din acest an, mai ales la rapiţă şi salcâm, scrie Agerpres.

"Nu am avut probleme deosebite în această iarnă din punct de vedere al depopulărilor familiilor de albine, pentru că a fost o iarnă blândă, doar că acestea au consumat mai mult şi noi, apicultorii, a trebuit să băgăm mâna în buzunar ca să le satisfacem necesarul de hrană. Am avut doar mortalităţi izolate, nu atât de masive ca în alţi ani. Am înţeles că până în mai va fi tot... citeste mai mult