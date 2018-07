România e o ţară frumoasa. Cu munţi spectaculoşi, păduri întinse, lacuri, râuri şi cascade de o frumuseţe rară. Avem cu ce ne lăuda si avem ce le vinde turiştilor străini. 12 milioane de vizitatori din străinătate am înregistrat anul trecut. Doar trei milioane dintre ei s-au şi cazat la noi, ceilalţi au fost în tranzit. Cu toate acestea, câştigăm prea puţin, an de an, pentru cât de multe avem de arătat. Explicaţia este simplă: n-avem autostrăzi, iar jumătate dintre drumurile noastre sunt un pericol. Cu rucsacul în spinare, dar şi înarmat... citeste mai mult

acum 58 min. in Actualitate, Vizualizari: 41 , Sursa: Antena 3 in