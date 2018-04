Avem nevoie de educatie sexuala: Romania, pe primul loc in UE in cazul adolescentelor care devin mame. In Romania, in fiecare an, peste 600 de adolescente devin mame la 12-13 ani. Suntem din pacate pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. In cele mai multe scoli romanesti, educatia sexuala este in prezent un subiect tabu, desi in Occident lucrurile stau altfel.

Comisia Europeana recomanda ca educatia sexuala sa fie introdusa inca din invatamantul primar, insa biserica si parintii vor sa amane cat mai mult discutiile despre acest subiect. Evident, prin abordarea acestui subiect, s-ar putea evita... citeste mai mult

