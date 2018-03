Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana.Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificarea este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral.

Alte 38 de limbi, printre care croata, ceha, slovaca si slovena, au fost adaugate interfetei Google Maps simultan cu limba romana.

Noile limbi pot fi deja folosite in toate versiunile aplicatiei, atat pe Android si iOS, cat si pe desktop.

Google Maps are in prezent peste un miliard de utilizatori, iar vorbitorii... citeste mai mult