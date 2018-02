This text will be replaced Aveam odată în Dobrogea unele dintre cele mai mari plantaţii de pomi fructiferi din România. Timpul a trecut, iar acum caisele, cireşele şi merele se culeg mai mult din hipermarket. Sute de elevi de la ţară ajutaţi de...

Ziua de Constanta, 23 Martie 2011