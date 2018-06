România are cel mai mic preţ al gazului din Europa şi a cincea cea mai ieftină energie electrică, dar plăteşte cele mai mari facturi dintre toate statele comunitare, raportate la puterea de cumpărare a cetăţenilor. Ţara noastră avea în semestrul doi din 2017 cel mai mic preţ mediu la gazele naturale destinate consumatorilor casnici (3,1 euro per 100 kWh), mai puţin de jumătate din preţul mediu din UE (6,3 euro per 100 kWh).

Şi la energia electrică destinată populaţiei, România se situează printre ţările cu preţuri scăzute în UE, cu un tarif... citeste mai mult