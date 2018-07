Avem cea mai accelerata crestere a inflatiei din UE: 5,4% in iunie Rata anuala a inflatiei este de 5,4% in luna iunie, un nivel similar cu cel din luna mai. In iunie, fata de luna anterioara, preturile s-au majorat cu 0,02%, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

