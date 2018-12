„În adolescență am întâlnit un bărbat și am avut o relație instabilă cu el, timp de un deceniu. El a fost necredincios și necinstit, dar în același timp și frumos, fermecător și interesant. S-a mutat, dar am păstrat legătură. În ultimul an, mi-a...

Antena 3, 31 Iulie 2018