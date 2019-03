Avea doar 14 ani când ceva neașteptat i s-a întâmplat. Și asta la scurt timp după ce își terminase lecțiile pentru a doua zi.

Mai precis, Rachel Smyth, acum 24 de ani, din Glenburn, Renfrewshire, s-a trezit că a intrat în travaliu. Câteva ore mai târziu îl năștea pe fiul său, Kyle, acum în vârstă de nouă ani.

„M-am trezit și am realizat că patul meu era ud. Am fost împietrită. Câteva ore mai devreme îmi făcusem temele și mă uitam la TV. Ieșeam cu John în luna aprilie 2009. Aveam ambii 14 ani. El era un pic cam rebel, dar nostim. După câteva luni împreună, mi-am pierdut virginitatea, dar ne-am asigurat că foloseam prezervative. Am fost mereu grijuli,...