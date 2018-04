Casey Saunders are 27 de ani și are doi băieți gemeni pe care i-a făcut cu soțul ei încă de la vârstă de 17 ani. Trăiau fericiți cu toții până când Casey și soțul au decis că și-ar mai dori un copil.

După ce și-a dat seama că este din nou gravidă, mama, le-a dat vestea și a mers cu cei doi băieți ai ei la ecograf.

“Inițial am crezut că doctorul glumește cu mine pentru că a văzut că am venit cu băieții și că sunt gemeni, dar apoi mi-am dat seama că el era destul de serios. Mi-a spus că am din nou gemeni și că poate n-ar fi rău să-mi încerc norocul și la lotto” a fost declarația femeii.... citeste mai mult