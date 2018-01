O tânără make-up artist Monalisa Pandelea a murit. Tânăra, în vârstă de 26 de ani, și-a pierdut viața în urma unei boli necruțătoare.

„Profesorii mă sfătuiau să încerc la design vestimentar, dar mie îmi plăcea mai mult partea de cosmetică. Aşa am găsit Academia BCM din Milano, academie de make-up, singura de acest gen din Europa. A fost o experienţă minunată!

Am dat admitere pentru că eram foarte mulţi pe puţine locuri. 3 ani am făcut practică prin saloane și spa-uri și am lucrat cu agenţii de modă și cu modele internaţionale. Eram un... citeste mai mult