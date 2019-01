Un tânăr a povestit despre întâmplarea care i-a distrus căsnicia. Bărbatul s-a îmbătat în urmă cu câțiva ani și a făcut amor cu vecina lui. Aceasta a rămas însărcinată și a făcut un băiețel care seamănă foarte mult cu bărbatul.

În cele din urmă, soția lui a aflat și l-a dat afară din casă. Tânărul doarme acum în mașină

”După o petrecere am făcut amor cu vecina mea. Am fost de acord să păstrăm secretul, dar soția mea a aflat și căsnicia mea s-a închieiat într-un mod foarte urât.

Eu am 27 de ani și soția mea 24. Vecina noastră are 31 de ani și era foarte apropiată de soția mea. Ne cunoșteam de 4 ani. Ea... citeste mai mult