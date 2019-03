Richard era poreclit ‘Marele Rich’ din cauza faptului ca era obez. Tanarul a mers la medic intr-o zi, pentru un control banal de sanatate, si a inlemnit cand a aflat verdictul specialistului. Baiatul era la un pas de moarte din cauza greutatii sale.

La doar 14 ani, Richard Branscun cantarea 206 kg si stia ca trebuie sa schimbe ceva in viata lui. „Acum, cand ma gandesc la cum eram inainte, imi dau seama ca mancam mult pentru a ma alina. Oamenii ma numeau ‘Marele Rich’ si imi era greu sa am iubita in... citeste mai mult