Managerul tehnic al echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a mărturisit, luni, că are mare încredere în fiul său Ianis, de la care se aşteaptă să aibă evoluţii din ce în ce mai bune.

Fostul internaţional a făcut o comparaţie între el însuşi şi fiul său, precizând că nici el nu a fost o certitudine până la 19 ani, vârsta pe care Ianis Hagi o are în prezent.

"Ianis are o inteligenţă în joc şi o personalitate ieşite din comun, de top. El s-a dezvoltat biologic. Luaţi poza mea de la 16-17 ani şi o să vedeţi că l-am făcut eu. Când a trecut vârsta, s-a făcut mai puternic. Când eu aveam 19-20... citeste mai mult

