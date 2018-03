Ave, Daddy! – Comunicat de presã

Dupã congresul din 11 martie 2018, PSD a trecut la un nou nivel de demagogie. Sã iti propui abia acum sã faci din Romania un ßhub regional de transportùù, in conditiile in care tu esti la putere din 2012, cu o intrerupere de un an de zile, timp in care ai dovedit cu varf si indesat cã nu esti capabil sã dezvolti reteaua nationalã de drumuri si autostrãzi, e deja prea mult. Redeschiderea minelor ne spune foarte multe despre viziunea PSD pentru viitorul Romaniei: in timp ce toatã lumea si mai... citeste mai mult