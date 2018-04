Avast Software, companie cehă specializată în furnizare de soluţii de securitate cibernetică, are în plan să se listeze la bursa la Londra în luna mai, la o evaluare de circa 4 miliarde dolari, potrivit Financial Times. Astfel, listarea Avast Software, companie sprijinită de fondul de investíţii CVC, ar putea fi cea mai mare listare a unei firme de tehnologie pe bursa de la Londra. Avast Software este echivalentul companiei locale Bitdefender, care, în urma unei tranzacţii de la fínele anului trecut, a fost evaluată la circa 600 mil. dolari.

În ultima perioada, companiile de securitate IT au înregistrat creşteri mari, în... citeste mai mult