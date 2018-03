Din cauza unei avarii survenite in urma unei lucrari a Primariei la conducta cu diametrul 200 mm de pe strada Plantelor, din Techirghiol, SC RAJA SA Constanta opreste furnizarea de apa potabila in orasul Techirghiol, astazi, 26 martie, in intervalul...

Ziua de Constanta, 26 Martie 2012