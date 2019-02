E- Distributie Dobrogea a comunicat in data de 20.02.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie electrica punctul termic nr. 127. In consecinta, in lipsa curentului electric s-au oprit instalatiile noastre care asigura distributia energiei termice in perimetrul strazilor: str. I.G.Duca, str. Calarasi, str. Panait Mosoiu, aleea Remus.



Pana la remedierea avariei de catre E- Distributie Dobrogea nu se pot asigura consumatorilor serviciile de termoficare.



