Pentru remedierea unei avarii, survenita in cursul acestei dimineti, in incinta stadionului Cernavoda, la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 600 mm, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi - 27 ianuarie 2019, pana in jurul orei 14,00.

Sunt afectati consumatorii din cartierul Trust şi cei din zona centrală a oraŞului Cernavoda.

Echipele de interventie vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor si reluarea furnizarii apei potabile în cel mai scurt timp.