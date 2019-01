Astazi, 30 ianuarie 2019, in jurul orei 13,00, magistrala de transport apa, cu diametrul de 1.000 mm, a suferit avarie in zona statiei de pompare Cota 20 Ovidiu.

Imediat, la fata locului s-au deplasat mai multe echipe de interventie.

Pentru remedierea avariei s-a redus presiunea apei pe tronsonul avariat. In aceasta situatie, abonatii din zonele inalte ale orasului Navodari, localitatea Lumina si zona blocurilor ANL din localitatea Ovidiu vor avea apa cu presiuni scazute in intervalul 14,00 -... citeste mai mult