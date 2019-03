Atunci când vine vorba de cumpărarea unui frigider sau o combină frigorifică, avem, în mare, două variante mari și late. Frigiderele clasice, cu răcire cu gheață, convențională (denumită și statică sau ciclică), respectiv cele cu tehnologie No Frost. Cea din urmă câștigă tot mai multă popularitate în ultimul timp în dauna frigiderelor cu răcire cu gheață, dar este oare cea mai bună opțiune tehnologia No Frost când vine vorba de frigiderul sau combina frigorifică?

Hai să vedem, mai întâi, ce este tehnologia No Frost. Procesul de formare a... citeste mai mult