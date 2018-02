Avantajele consumului zilnic de avocado

Când vine vorba despre grăsimi, acestea sunt de două feluri, cele rele care trebuie evitate cu orice preţ şi cele bune din care face parte şi avocado.

Având totodată şi un conţinut ridicat de fibre, proprietăţi detoxifiante, va ţine sub control inclusiv nivelul de zahăr din sânge.

Un simplu avocado îţi oferă peste 20 de nutrimenţi benefici, pe lângă vitamine şi minerale, acidul folic fiind esenţial mai ales în timpul sarcinii atât pentru bebeluş cât şi pentru mămică.

Acest rol este oferit mai ales de cantitatea marea de vitamina C, esenţială pentru menţinerea sistemului cardiovascular sănătos şi pentru prevenirea îmbătrânirii premature, în timp ce vitamine D de care se bucură are grijă... citeste mai mult

