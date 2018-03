Al treilea film regizat de foarte tânăra cineastă Detinatoare in 2017 a recordului de cel mai tanar regizor (17 ani) prezent in Festivalul de Film de la Cannes (cu filmul de scurt metraj Not Guilty, distins cu Premiul de Excelenta la Roma, in 2016) Irina Octavia Andronic a absolvit intre timp cursurile Colegiului de Arte Lansdowne din Londra.

Talentul, profesionalismul si un CV artistic convingator au facut sa fie admisa direct in anul ll al Institutului Met Film School, din capitala...

