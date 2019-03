Avand asigurarea si ITP-ul la masina false, un barbat de 57 ani s-a ales cu un greu dosar penal

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni efectueaza cercetari in cazul unui cetatean roman care a prezentat la controlul de frontiera documente false pentru autoutilitara pe care o conducea.

In data de 12 martie 2019, in jurul orei 12.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni/I.T.P.F. Iasi, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic, pentru un control de rutina, pe raza localitatii Berezeni, o autoutilitara marca IVECO model Daily, condusa de vasluianul Ovidiu... citeste mai mult

