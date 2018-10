Autovehiculele care nu vor avea inspecţia tehnică periodică (ITP) făcută nu vor mai putea fi valorificate prin Programele Rabla şi Rabla Plus de la 1 ianuarie 2019, a declarat, marţi, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuică, la o conferinţă pe teme de transport inteligent, scrie Agerpres.

"Am considerat că ITP-ul este o condiţie obligatorie în ceea ce priveşte casarea unei maşini şi stoparea poluării, deoarece ITP-ul dă dreptul utilizatorului sau proprietarului de autovehicul de a funcţiona, de a circula pe drumurile publice. Atâta timp cât acesta nu are un... citeste mai mult