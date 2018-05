Autovehicul burdusit cu tigari de contrabanda

Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit 11.504 pachete de tigãri de provenientã R. Moldova, pe care un cetãtean roman a incercat sã le introducã in tarã ascunse in spatii special create in autovehiculul pe care il conducea. Astfel, pe 11 mai, in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul roman Ion B., in varstã de 27 de ani, conducand un autovehicul marca Peugeot, inmatriculat in R. Moldova. În baza... citeste mai mult