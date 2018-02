Sef din Politie judecat pentru 32 de acte de coruptie, reangajat tot in Politie Fostul sef al Biroului Rutier Vaslui, Iulian Munteanu, trimis in judecata pentru 32 de fapte de coruptie si aflat sub control judiciar, a fost reangajat la Serviciul...

9am, 5 Ianuarie 2017