Autoturisme radiate din circulatie descoperite la vama

Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi efectueaza cercetari fata de doi cetateni care au fost depistati conducand fiecare cate un autoturism radiat din circulatie.

In ziua de 25 septembrie , in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, Ion C., cu cetatenie romana si Republica Moldova, in varsta de 33 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen Passat, ce avea aplicate placute de inmatriculare poloneze.

In aceeasi zi, in jurul orei 16.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iasi... citeste mai mult

acum 59 min. in Locale, Vizualizari: 78 , Sursa: Info Braila in