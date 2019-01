Autoturism incendiat la Barlad!

ULTIMA ORA… In cursul noptii trecute, in jurul orelor 23,30, pe strada “Baltaretului”, din municipiul Barlad, a fost semnalat un incendiu la un autoturism. Imediat, la fata locului s-au deplasat pompierii, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, cu cinci subofiteri. Incendiul a fost stins in cateva minute. “Cauza incendiului va fi stabilita de catre organele de cercetare. In incendiu a ars bancheta din dreapta fata. La fata locului au venit si politistii barladeni, care au inceput cercetarile”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Georgica Onofreiasa. Se ia in calcul si ipoteza unei actiuni intentionate in acest caz, insa ancheta va stabili adevarata cauza.

Locale, Sursa: Vremea Noua