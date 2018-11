Autoturism facut scrum, la Zapodeni

SCURTCIRCUIT… Un echipaj de pompieri a fost solicitat sa stinga un incendiu izbucnit la un autoturism, care se deplasa din Vaslui catre localitatea Zapodeni. La sosirea echipajului, incendiul cuprinsese toata masina, insa, in ciuda eforturilor, intregul vehicul s-a facut scrum. Se pare ca sofer a pierdut controlul volanului si a iesit in afara carosabilului. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca incendiul a pornit din cauza unui scurtcircuit declansat la instalatia electrica a autoturismului. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in urma acestui accident.

