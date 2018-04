Autotorismele UBER fara sofer NU mai pot fi testate Dupa ce a avut loc un accident in care a murit un om in varsta de 49 de ani, Guvernatorul Arizonei a suspendat permisiunea comapaniei Uber de a-si testa autoturismele fara sofer pe drumurile publice din stat.

Uber Technologies se baza foarte mult si chiar credea ca vor avea un mare succes cu vehiculele fara sofer. Aceasta lovitura probabil a fost o incurajare pentru concurentii Uber, precum Waymo si Alphabet Inc, care au si ei ca scop dezvoltarea tehnologiei.

Pana in prezent, compania Uber a... citeste mai mult