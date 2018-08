Din prioritatea numărul zero în materie de infrastructură, autostrada Pitești-Sibiu s-a transformat într-o... ,,ecuație cu multe necunoscute" în ochii ministrului Transporturilor, Lucian Șova, care nu s-a încumetat să ofere un grafic al execuției acesteia.

Orientativ, ,,construcţia acestei autostrăzi ar putea dura cel mai târziu 3 ani, proiectarea pentru că se are în vedere licitarea lucrărilor proiectare şi execuţie ar trebui să dureze încă un an, astfel încât, de la patru ani în sus putem vorbi de un termen de finalizare a acestui obiectiv” a declarat Lucian Şova pentru Digi24.

