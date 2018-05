Autostrada educatiei, autostrada vietii In 2016, Romania era pe locul trei in Uniunea Europeana la abandon scolar si pe ultimul la cat este in stare sa rupa din PIB ca sa aloce Educatiei. In aceste conditii, cum am putea ocupa locuri fruntase la ceva bun?

Asa ca stam foarte prost si la siguranta rutiera. Si asta este prima noastra problema: stam! Care va sa zica, nu ne miscam (poate doar inapoi), nu avansam. Ne-am blocat pe ultimele locuri in statisticile negative, precum traficul pe Valea... citeste mai mult

