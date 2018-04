Două loturi din autostrada Sebeş-Turda sunt finalizate, însă deocamdată autorităţile nu se grăbesc să le deschidă traficului rutier. Asociaţia Pro Infrastructură atrage atenţia asupra acestei situaţii pe care o califică drept „penibilă” şi prezintă câteva fotografii ale tronsoanelor, făcute cu drona. CNAIR a constat în urma unei inspecţii nereguli pentru cele două loturi din autostrada Sebeş-Turda legate de lăţimea bretelor şi de calitatea asfaltului. „Aşa cum am zis de nenumărate ori, loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii A10 Sebeş-Turda sunt pregătite să preia traficul rutier. Vineri, 13.04.2018, am făcut o nouă vizită şi am luat câteva cadre aeriene.... citeste mai mult