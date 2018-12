Un tânăr din Brodina, implicat de-a lungul timpului în mai multe fapte penale, a fost arestat acum două zile de Judecătoria Fălticeni, într-un dosar în care a fost trimis recent în judecată, pentru spargerea casei unui om de afaceri din comuna Slatina. Este vorba de o spargere la pont, comisă în luna mai a acestui an. Furtul seamănă foarte mult cu spargerile comise în acest an în municipiul Suceava, toate cu prejudicii mari, victimele fiind toate persoane potente financiar. Asocierile nu sunt deloc întâmplătoare, iar în dosarul privind spargerea de la Slatina apare și numele singurului hoț prins și pus oficial sub acuzare în cazul spargerilor la... citeste mai mult