Autorul tentativei de omor de la shaormeria Kuky sub control judiciar

Tentativa de omor in fata la shaormeria Kuky

La data de 11.03.2018, in jurul orelor 02.40, un cetatean a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca, la o unitate cu program non-stop situata in mun. Braila, pe Calea Calarasilor, a avut loc un conflict intre mai multi tineri, din care o persoana este agresata si necesita ingrijiri medicale.

Lucratorii de politie ajunsi la fata locului au identificat o victima, in varsta de 21 ani, ce a fost transportata la spital cu multiple leziuni traumatice, necesitand internarea.

Cu ocazia cercetarilor efectuate de Serviciul de Investigatii Criminale s-a stabilit ca la unitatea respectiva a avut loc un... citeste mai mult